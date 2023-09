Regole alquanto ferree nella Casa del Grande Fratello. I concorrenti, in questi primi giorni di permanenza, hanno lasciato intendere di non poter dire o fare tutta una serie di cose. Pena, la chiamata immediata in confessionale con tanto di strigliata da parte degli autori. Questo ha portato inevitabilmente ad una loro autocensura che forse, alla lunga, li porterà ad esplodere.

Lorenzo Remotti e l’autocensura al Grande Fratello

Il timore, prima o poi, è che i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello possano perdere in qualche modo quella naturalezza tanto amata dai telespettatori. L’intento di limitare eventuali scivoloni potrebbe presto fallire.

Nel frattempo Lorenzo Remotti, già richiamato nei giorni scorsi per una parolaccia di troppo sfuggita nei confronti di Anita, questa volta si è lasciato andare al racconto di ciò che sarebbe accaduto in hotel nei giorni precedenti al suo ingresso. Nulla di sconveniente, sia chiaro.

Durante una chiacchierata in tugurio con Anita, quest’ultima avrebbe posto l’accento su dei fuochi d’artificio. “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti? Non avevi la camera che affacciava…?”, ha domandato il calzolaio, prima di venire zittito dall’inquilina, che gli ha fatto notare come non fosse il caso parlare di ciò: “No, non dobbiamo parlarne, ti ricordi?”.

I due a quel punto cambiano definitivamente argomento. Ma il loro atteggiamento è stato oggetto di analisi sui social, dove sono state contestate le pretese del GF a scapito della serenità dei concorrenti nell’esprimersi liberamente.