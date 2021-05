Aurora Ramazzotti attacca Pio e Amedeo: “Mi dispiace ma dovevo dirlo…”

Dopo Stefania Orlando anche Aurora Ramazzotti si è espressa in merito al monologo di Pio e Amedeo andato in onda nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera.

Fra gli ospiti del format di Pio e Amedeo c’era anche papà Eros ma, nonostante questo, Aurora Ramazzotti ha mantenuto il punto esprimendo il suo parare di fronte al monologo che invitava le persone a prenderla con una risata nei confronti di parole come “ne*ro” e “froc*o”:

Lo si fa ignorando che chi fa parte delle categorie in questione ha espresso chiaramente di non volerle sentire. Perché gli fanno male. Punto.

Mi dispiace ma dovevo dirlo. Fare distinzione tra l’eccesso di ‘politicamente corretto’ (che infastidisce anche me) e l’uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d’obbligo. Si parla di ‘intenzione’ buona o cattiva ma oggigiorno utilizzarle (in televisione poi) diventa già l’intenzione sbagliata.

Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo che una categoria di cui non si fa parte e e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione, rimane a me un mistero irrisolvibile.

— Aurora Ramazzotti (@therealauroraR) May 1, 2021