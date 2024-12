Auditel, chi ha vinto tra Mediaset e Rai: i dati del 2024 e la conduttrice che ha fatto maggiori ascolti

Il 2024 volge al termine e, nonostante il panorama televisivo sia più frammentato rispetto al passato, il duopolio Rai-Mediaset resta protagonista. Ma chi ha avuto la meglio quest’anno? Mediaset, per il secondo anno consecutivo, si conferma leader, battendo l’emittente pubblica sia nel consumo tradizionale che in quello on-demand.

Mediaset: numeri da record nel 2024

Secondo quanto riportato dalla società di Cologno Monzese, il sistema crossmediale del gruppo ha raggiunto 96 milioni di copertura lorda settimanale negli ultimi dodici mesi, consolidando il proprio primato. I dati evidenziano una crescita significativa anche sul fronte digitale, con oltre 10 miliardi di video fruiti online e un incremento del +44,4% rispetto al 2023 nel tempo dedicato ai contenuti Mediaset sul web.

Share e pubblico attivo: il dominio del Biscione

Mediaset si è distinta soprattutto nel pubblico attivo (fascia 15-64 anni), particolarmente appetibile per gli investitori pubblicitari. Il suo share è passato dal 36,4% al 39,5% in cinque anni, con un vantaggio di oltre 8 punti rispetto alla Rai, che si ferma al 31,3%.

Un dato rilevante è che Mediaset ha mantenuto la leadership anche sul pubblico televisivo totale, raggiungendo nelle 24 ore il 36,9% di share, superando il 36,6% della Rai, nonostante quest’ultima abbia trasmesso grandi eventi come le Olimpiadi, gli Europei di calcio e il Festival di Sanremo.

Canale 5 e Italia 1 trainano il successo

Canale 5 si conferma la rete più vista sul target commerciale con uno share del 17,6% , contro il 14,4% di Rai 1.

si conferma la rete più vista sul target commerciale con uno share del , contro il 14,4% di Rai 1. Italia 1, sul pubblico giovane (15-34 anni), raggiunge il 7,9%, superando Rai 2 (5,1%) e Nove (2,7%).

Anche Retequattro mantiene la leadership sulle 24 ore rispetto a La7, con un 4,2% di share contro il 3,8% della rete di Urbano Cairo.

Mediaset, Maria De Filippi: la regina incontrastata della TV italiana

Nel panorama televisivo, un nome continua a brillare più di tutti: Maria De Filippi, vera e propria “Queen Mary”. Con programmi di successo come C’è posta per te (4.548.000 spettatori e 30,12% di share), Amici e Uomini e Donne (oltre 2,3 milioni di spettatori giornalieri, share tra il 23% e il 25%), la conduttrice pavese si conferma la figura più amata della TV generalista.

Anche i programmi da lei prodotti, come Temptation Island (proposto in due edizioni) e la novità This is Me, hanno ottenuto risultati eccellenti. Nessun’altra conduttrice riesce a garantire numeri paragonabili.