Dopo la fine del GF Vip, gli ex Vipponi si sono spesso ritrovati in occasione di dirette Instagram o cene. Purtroppo però, anche fuori dalla Casa di Cinecittà non sono mancate le due fazioni, quella degli Spartani da una parte e dei Persiani dall’altra. Ieri sera però, in occasione della festa del Grande Fratello Vip è successo qualcosa di inedito.

Audio-gate alla festa del GF Vip

Se finora le ‘reunion’ tra ex Vipponi non avevano dato molto materiale di cui parlare, proprio ieri sera in occasione della festa post GF Vip che si è tenuta a La Lanterna di Roma è esploso l’audio-gate. Di cosa si tratta? (Video in apertura).

Su Twitter circola da ore un video tratto dalle Stories pubblicate su Instagram da una maestranza del reality e diventato prontamente virale.

Il motivo è presto detto: in sottofondo è possibile sentire il commento da parte di una voce femminile che tirerebbe in ballo tale “Antonella”. “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io ah, ma ti levi!”, si sente nell’audio.

Ma a chi si riferiva? La Antonella in questione ha a che fare con l’ex Vippona protagonista dell’ultima edizione? E soprattutto, come sospettato sul web, si tratta di un addetto ai lavori ad aver espresso questo commento su una ex concorrente? Mistero…