Raffaella Fico, ospite di Casa Chi, ha parlato di Soleil Sorge dopo gli scivoloni nei confronti di Gianmaria e si è interrogata sul feeling con Alex Belli, raccontando un punto di vista molto particolare.

Soleil è una che spara a zero su tutti. Poi quando tu l’attacchi lei si ferma e passa da vittima, questo è il suo gioco. Prima ti attacca e istiga e poi cerca di passare per vittima perché è una tattica la sua. Lei è una persona intelligente ed è consapevole perché ci riflette e sa colpirti.

Lei ha un carattere particolare che non piace a tutti. Ci è rimasta male della nomination? No, ma non credo… lei ne spara una dietro l’altra e non ha nemmeno il garbo di saper chiedere scusa.

Nel mio vocabolario certe cose non esistono mentre lei deve essere abituata così nella vita quotidiana e non può farci niente.