Amedeo Goria ospite di “Non succederà più” in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, ha parlato della lite tra Alex Belli e Aldo Montano dicendo pure la sua in merito a Soleil Sorge e l’amicizia con l’attore di Centovetrine.

Alex non ha avuto solamente un confronto con Montano, ma anche con sua moglie, causato dalle attenzioni eccessive per Soleil Sorge. Alex è versatile e eclettico, Aldo non l’ho mai visto così, l’ho sempre visto col sorriso, si è arrabbiato molto. Ha sbagliato di più Alex, doveva accondiscendere di più con Aldo. Alex un po’ testone, si incaponisce, doveva fare marcia indietro anche con sua moglie. Doveva dire le cose in faccia ad Aldo, che è uno sportivo che non ama nascondere.

Settimana scorsa sono stato a prendere un caffè con amici ed è arrivata Wendy, la mamma di Soleil. È molto carica come la figlia. Soleil ha un grande fascino e intelligenza, di testa ci prendevamo molto. È molto evoluta, preferivo lei a tante altre. Si è presa molto con Alex, anche per motivi elettorali, Soleil è fortissima al televoto e anche Alex. C’è anche Davide che ha mirato le persone al televoto come un cecchino e infatti sono andate via. Si prendono molto di testa Alex e Soleil, certo che si piacciono. L’attrazione è inutile negarla, poi viene favorita dalla convivenza.

Alex ieri voleva uscire. Questa cosa l’aveva già detta quando successe l’episodio di Gianmaria e Greta. Disse “Io me ne sarei fregato del Grande Fratello Vip, sarei andato da Greta pur di non prenderla”. Ieri Alex ci è andato vicino, ma alla fine si è trattenuto. È molto competitivo e vuole arrivare fino in fondo.