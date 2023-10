Beatrice Luzzi è la protagonista principale del Grande Fratello 2023. Nel nuovo numero di Chi Magazine, due ex attori di Vivere hanno commentato l’attrice e la sua relazione con Giuseppe Garibaldi.

Ad aprire le danze ci pensa l’attore Fabio Mazzari che in Vivere interpretava Alfio Gherardi, l’uomo con il quale Beatrice intraprendeva una passionale e travagliata storia d’amore:

Se fossi Giuseppe Garibaldi mi innamorerei certamente di una come Beatrice, ma cercherei di non farglielo capire, di non essere pressante. Magari la ignorerei, per poi fare un gesto carino nei suoi confronti. Insomma, giocherei al gatto con il topo.

Bea è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto bravo a muoversi fra finzione e realtà in senso pirandelliano. Non voglio dire che ci sia un calcolo ma, per affascinare una donna come lei, ci vuole qualcosa di particolare.

Considerando, poi, che al Grande Fratello sono tutti contro Beatrice, mentre fuori è molto amata, lasciarsi andare ai sentimenti potrebbe essere anche un modo, per lei, per ottenere consenso, per far vedere che ha un cuore, delle fragilità, che non è una donna di ghiaccio. Poi non è detto che non ci caschi dentro, i sentimenti sono imprevedibili.