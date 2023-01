Attilio Romita in modalità “ci son cascato di nuovo”. Nonostante la maggior parte delle coinquiline della Casa del Grande Fratello Vip potrebbero essere sue nipoti, il mezzobusto non perde mai l’occasione per dire la sua. Questa volta la nuova “preda” è stata Nikita Pelizon.

Attilio ci casca di nuovo, lo scivolone su Nikita che non volevano sentire

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di se**o con Nikita. Il modo di parlare così lento… non mi fa sangue, non mi fa sesso. Per niente, proprio per niente. Non mi scatena. Prenderla così, a morsi, proprio niente. Strappare il perizoma con i denti. No!”, ha commentato Attilio chiacchierando con Oriana e Sarah.

Attilio ascoltami, ma Mimmuzza non ti manca nemmeno un po’? Secondo me è arrivato il momento di chiarire con lei e dare spazio agli altri concorrenti, dai.

Sinceramente non capisco come mai Attilio Romita venga apprezzato così tanto dal web. Per me è un grosso “no” sotto tutti i punti di vista (compresa la cultura che, gli altri anni, volti come Barbara Alberti o Fulvio Abbate ci avevano oggettivamente portato).