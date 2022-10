Attilio Romita, doloroso retroscena: “Mia figlia non mi parla più”, c’entra il Grande Fratello Vip – VIDEO

Attilio Romita ha mostrato notevole malcontento al termine della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera. Dopo il live, il giornalista si è intrattenuto in giardino con Antonino Spinalbese, svelando un retroscena.

Attilio Romita, retroscena al GF Vip: “Mia figlia non mi parla più!”

“Francamente, ti ripeto, sono di un’umiltà congenita, una modestia che mi viene naturale, francamente di far prevalere l’opinione e l’analisi di un evento di cronaca come quello di Pamela al fratello di un grande comico, il fratello, e io devo stare zitto, allora non è il posto mio”, ha esordito.

Attilio Romita poi ha fatto una confessione sulla figlia:

Anche agli occhi di mia figlia, non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, le tue caratteristiche e la tua storia non sono adatte a quel programma, se poi là perdi una figlia, quindi io adesso quando uscirò dovrò andare a riprendermela mia figlia, e se esco con le scenette no, mia figlia e chi mi guarda da casa, a sentire certe cose penseranno ma dov’è papà?

Attilio “francamente di far prevalere l’analisi di un evento di cronica come quello di Pamela al fratello di un grande comico e io devo stare zitto… allora non è il posto mio” Voglio la dinamica Attilio vs Charlie #GFvip pic.twitter.com/9u2rrNpmXd — Marta (@martadicecose) October 13, 2022