Attilio e Patrizia svelano come “funziona” il GF Vip: la regia censura – VIDEO

Attilio Romita è tra i concorrenti più lucidi di sempre. Parla poco ma quando lo fa sgancia delle bombe e, nella maggior parte dei casi, sono indirizzate agli autori del Grande Fratello Vip.

Durante la serata di ieri, chiacchierando con Patrizia, Charlie e Alberto, ha tirato in ballo la clip mandata in onda dal GF Vip in merito al matrimonio di Giale De Donà (che si stava confidando proprio con lui):

Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Vanno in onda pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio.

Loro lo mandano in onda, ma pur di non far apparire me che facevo le domande, mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina. La faccia tua, sua… e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi sti giochetti anche al telegiornale…