E se Gene Gnocchi si porta a casa gaffe agghiaccianti e Patrizia e Wilma litigano per accaparrarsi la “quota manzi”, c’è un over del Grande Fratello Vip che resiste e lotta insieme a noi: Attilio Romita.

Attilio infrange il regolamento: “Ho visto un video sul sito del GF Vip”

L’ex mezzobusto della TV, come un perfetto sovversivo qualsiasi, parla senza filtri di ciò che è accaduto quando si trovava in isolamento per via del Covid. Oltre ad aver sentito la sua compagna, il vippone ha svelato di aver passato il tempo guardando un clip del sito del GF Vip:

Come si dice? Ho visto una clip in cui tu mi insegni le parole del vocabolario dei giovani… sai, sul sito del Grande Fratello.

Nikita e George, presenti alla conversazione, sono rimasti pietrificati e non hanno detto una parola.

la faccia di george e nikita quando attilio parla di una clip sul sito del grande fratello (che non avrebbe mai dovuto vedere teoricamente, dato l’isolamento) #gfvip pic.twitter.com/feqlaJrfVg — Elisa🍂 (@lafintacinica) November 30, 2022

Non è certo la prima volta che Attilio infrange il regolamento.

Ed infatti, proprio di recente, ha svelato ad Antonino dell’inconveniente di Giovanni Ciacci: “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui”.