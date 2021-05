Deianira Marzano intervistata ai microfoni di “Non succederà più”, in onda su Radio Radio, ha parlato con Giada Di Miceli anche di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò ha capito che non ci sarebbe stato spazio per lei. Né in tv, né sui social. Si è lanciata a capofitto in questa storia perché è un bravo ragazzo. Prima del Grande Fratello Vip era lontana dalle telecamere e quindi spazio in televisione non ne aveva. Per me loro dureranno perché lei si è aggrappata a questa storia, non aveva alternative.

È una cosa molto strana che non vivono nella stessa casa. Secondo me, Andrea Zenga ha detto prenditi una casa così dimostri di essere indipendente da chi dice che mi sfrutti.