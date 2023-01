Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono nuovamente in crisi. Il motivo principale del loro scontro? Oriana Marzoli. L’aspirante trapper si è pentito di aver fatto il suo nome facendo infuriare la ex fidanzata di Lenticchio.

Ieri sera Antonella Fiordelisi ha avuto un attacco di panico e Andrea Maestrelli ha accusato Oriana di scarsa sensibilità: “Ti sembra normale che Antonella stava piangendo nel pieno di un attacco di panico e lei si mette a ridere? Per fortuna che non l’ha vista…”.

Secondo le mie superstar di Twitter, quella della Fiordelisi sarebbe stata solo una “recita” per catturare l’attenzione.

A quanto pare, l’attacco di panico è stato censurato (in parte) dalla regia.

Accusare una persona per partito preso mi sembra scorretto e chi vi scrive non nutre di certo simpatia per la Fiordelisi (e lo sapete bene).

Di contro, anche la reazione di Oriana non mi sembra giusta (lei, invece, mi piace molto e sapete bene anche questo).

Ridere di fronte ad un attacco di panico è la cosa peggiore che ti possa capitare (ve lo dice una persona che li ha scoperti ad appena 16 anni, nel pieno degli anni ’90 quando parlarne era praticamente un tabù).

Edoardo, parlando anche con Luca, ha continuato a ribadire il suo attaccamento ad Oriana:

A me Oriana mi fa ammazzare dalle risate. A parte ‘ste cose che non fanno piacere, Oriana me ne ha fatte però non riesco a non volergli bene perché secondo me non è una cattiva.