Dana Saber è stata una delle concorrenti più controverse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio la modella tramite social, si è appena lasciata andare ad un lungo sfogo criticando gli autori del programma.



Lo stesso che ho cercato di dare io a voi in queste settimane. Ho sempre pensato che un po’ di sana follia sia necessaria per divertire il pubblico.

Caro Grande Fratello VIP, sono entrata nella casa in uno dei momenti più difficili della mia vita e sapevo che non sarebbe stata facile. Da spettatrice del programma ho sempre cercato intrattenimento.

Dana Saber ha nuovamente parlato della frase su Putin:

Questa esperienza mi ha creato uno stress che mi sono portata dietro anche fuori dalla casa. Per giorni non sono più riuscita a dormire a ritmi regolari a causa della musica.

Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma. Facendomi passare come una persona violenta. Senza aver mai spinto nessuno ma subendo sgambetti.

In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione.

Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero.

Poi la critica agli autori:

Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo. E alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo. Ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta.

Detto ciò ci tenevo a ringraziare tutti i miei fans che mi hanno sempre sostenuta e supportata nel mio percorso.