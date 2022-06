Assunta Capuozzo, la versione della figlia Jo: tutti i video a confronto

Il nostro articolo su Assunta Capuozzo ha destato notevole curiosità da parte vostra tanto da diventare uno degli articoli più letti della settimana. Per questo motivo, prendendo spunto da un articolo dei colleghi di Webboh, vogliamo proporvi altri dettagli sulla sua storia.

Assunta Capuozzo, ecco la versione della figlia Jo

In questi giorni un video TikTok con protagonista Assunta Capuozzo è diventato virale. E se dalla 50enne riccia sono nate altre clip e numerosi meme, pare che la sua storia personale sia ricca di ombre e lati delicati.

Il “problema” principale risiede nelle versioni discordanti presenti online. Se Assunta si difende con forza dalle accuse dei figli, la sua primogenita Veronica “Jo” Sorrentino, parla di sua madre in tutt’altri termini.

I bravi colleghi di Webooh hanno ricostruito la vicenda partendo dal racconto della figlia, lo scorso 24 marzo:

Dopo aver perso nostro padre nel 2016, mia madre stronca tutti i rapporti con i familiari, eccetto con questa sorella, con cui prende la decisione di andare a vivere in un’unica palazzina. Da quel momento mia madre non è più mia madre. Viene plagiata e manipolata. I quattro figli vengono messi in secondo piano da persone che per noi erano sconosciute. Ci vennero imposte queste altre due figure genitoriali… dopo qualche mese conosco il mio fidanzato. Proprio in quel periodo scopro di avere una malattia cronica, dove è solo il mio compagno a starmi accanto… il continuo stress in casa incide molto sulla mia malattia. Decido di scendere con i miei amici. La sua reazione è stata dirmi di tornare a casa a fare la valigia. Dato che stavo molto male, a malincuore prendo questa decisione. Anche perché staccarmi dai fratelli è stato molto difficile, anche per me sono stati i miei piccoli, i miei figli. Visto che ho avuto tanti attacchi di panico e stavo soffrendo fisicamente, ho preso la decisione di andarmene. Nei mesi successivi cerco un rapporto con mia mamma, ma lei non vuole saperne niente.



Jo avrebbe mandato dei messaggi alla madre ma lei non avrebbe risposto:

Dopo 4 mesi che non vengo calcolata in nessun modo indago su quei tre, che avevano un rapporto quasi morboso… il plagio l’ha portata a commettere azioni incomprensibili anche dal punto economico. Una delle dimostrazioni è stato che tutto quello che ci è rimasto da nostro padre è stato intestato alla sorella. Erano due anni che non vedevo i miei fratelli, che erano stati costretti a bloccarmi per non essere puniti… dopo tutto questo casino viene cacciata anche mia sorella. Rimasti solo i minori in casa li sentivamo ogni sera disperati… noi ci attiviamo con carabinieri e assistenti sociali che alla fine hanno affidato a me e a mia sorella i due minorenni.

La versione della madre

Durante una live su TikTok, Assunta Capuozzo parla tra le righe della vicenda e si paragona addirittura a Johnny Depp:

Per il momento non lo posso raccontare. Un giorno saprete la verità. Avete visto la causa di Johnny Depp? Immaginate la mia stessa storia. Adesso sono tutte bugie ed io non replico. E’ inutile perché poi danno importanza e fanno audience loro. Non glielo faccio fare. Faccio “no comment”. Aspettate la mia storia. Un domani scriverò un libro per tutte le cattiverie che mi hanno fatto. Persone che sono uscite dalla mia pancia. Immaginate un po’ quanti sacrifici una mamma ha potuto fare. Dimenticati in poco tempo. Ma va bene così.



Della vicenda, tuttavia, la donna aveva già parlato lo scorso 24 marzo dopo la pubblicazione dei video della figlia Jo:

Sono stata malissimo. Purtroppo i miei figli stanno continuando ad infangarmi. Io voglio continuare la mia vita, perché ho quasi 50 anni. Non voglio continuare su questo discorso, perché penso che queste cose si debbano risolvere in famiglia. Non ne voglio parlare più e non voglio continuare sui social con questi discorsi terribili. Da domani ricomincerò ad essere la vostra Assunta… perdonatemi se non mi va più di parlarne, perché sono cose prettamente personali… Io voglio essere l’Assunta di tutti i giorni. Scusate per il mio sfogo, ma purtroppo mi sono dovuta difendere dai miei figli che continuano ad infangarmi per salire sui social. Anche se non sembra veritiera questa cosa, ma a che pro se, come ho detto oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia. I problemi devono rimanere nel nucleo familiare, perché io sono sempre la mamma.

Il giorno dopo Assunta Capuozzo è intervenuta ancora:

Cerco di andare avanti, perché, ringraziando Dio, mi sono rimaste delle persone che mi amano veramente. Sapete il significato di amare veramente? Penso alcuni sì, ma tanti no. Poi, pensate ad una cosa: quando sei anni fa sono rimasta vedova, sono andata avanti, ho sorriso, ho dato la forza e non mi sono mai abbattuta. E lui, il mio Massimo, era l’uomo della mia vita. Oggi io vado avanti, perché io non ho niente da nascondere. Ho fatto solo del bene nella mia vita. Chi mi conosce lo sa.



Quale sarà la verità?