Il lutto di Beatrice Luzzi e la reazione dei concorrenti del Grande Fratello sono stati alcuni dei temi affrontati ieri dal programma Pomeriggio 5. L’assenza di empatia da parte di alcuni inquilini della Casa, infatti, ha spinto Alfonso Signorini ad intervenire con una dura critica e ad esprimersi sull’accaduto sono stati anche diversi personaggi noti.

Critiche ai concorrenti del Grande Fratello dopo il lutto di Beatrice Luzzi

Oltre a Rita Dalla Chiesa, Rossella Erra e Adriana Volpe – solo per citarne alcune – anche Myrta Merlino, padrona di casa di Pomeriggio 5, e Anna Pettinelli, sua ospite, hanno voluto dire la loro sul comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello rispetto al lutto di Beatrice Luzzi.

A prendere la parola, come evidenziato anche dai colleghi di Biccy.it, è stata proprio la Merlino, che ha riassunto quanto accaduto nei giorni scorsi:

C’è stato un episodio molto triste secondo me. Beatrice esce dalla casa del Grande Fratello per un lutto e ho visto che anche Alfonso Signorini ha detto giustamente che c’è stato un accanimento nei confronti di una donna che ha perso il padre. C’è stata molta cattiveria? Pensate che anche Jane Alexander che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Beatrice, ha detto delle cose molto belle. Anche lei ha detto che non va bene quello che sta succedendo.

A rimproverare l’assenza di empatia nella Casa del Grande Fratello, è stata anche Anna Pettinelli, che ha ammesso di essere rimasta sorpresa dall’atteggiamento di alcuni inquilini:

E’ vero che Beatrice ha collezionato il maggior numero di nomination della storia del programma, però quello che è accaduto non è bello. Ci sono cose come la morte di un genitore che vanno oltre tutto questo e ci vorrebbe empatia e umanità. Questo mi pare che ieri non sia successo, la casa del Grande Fratello non ha dimostrato empatia.

La Pettinelli ha centrato il punto: l’assenza di empatia al GF. Ed anche per questo è giunto il rimprovero da parte del padrone di casa del reality. Se da una parte abbiamo assistito al silenzio, dall’altra gli atteggiamenti sono stati molto più gravi, come nel caso di Giuseppe Garibaldi, contestato anche da una ex inquilina (video in apertura).