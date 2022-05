Dalla difficilissima operazione per rimuovere il tumore al pancreas sono passati quasi due mesi e Fedez, è tornato in forma prima del previsto perché il suo corpo ha reagito ai meravigliosi stimoli della vita.

Federico ha ripreso anche ad allenarsi e così, ha confessato i suoi risultati (davvero inaspettati) condividendo una bellissima riflessione su Instagram:

Fedez ha reagito con forza e tenacia e, anche per merito del supporto di Chiara Ferragni, Leone, Vittoria e gli affetti più cari, è riuscito a superare tutto.

Qualcosa però è cambiato per sempre, come ha fatto sapere nel suo podcast Muschio Selvaggio:

Prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”. “Mi è stata data una seconda possibilità.