Aspettando Sanremo 2025 con Domenica In: gli ospiti, i video dei 29 Big e la storia del Festival

L’attesa per il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle stelle e, come da tradizione, Mara Venier accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio nella storia della kermesse musicale più amata d’Italia. Domenica 9 febbraio, alle ore 14 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una puntata speciale di “Domenica In”, trasmessa in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In e la storia del Festival di Sanremo 2025

L’evento televisivo sarà un omaggio alla grande musica italiana, con ospiti d’eccezione e momenti carichi di nostalgia e spettacolo.

Gli ospiti di oggi

Il cuore della puntata sarà dedicato ai grandi protagonisti che hanno segnato la storia di Sanremo, con una serie di esibizioni live che faranno rivivere le emozioni di edizioni passate. Sul palco si alterneranno artisti come Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani e Alberto Bertoli.

A commentare il prestigioso passato del Festival sarà anche Alba Parietti, volto noto della televisione italiana.

Non mancherà un momento esclusivo dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani: Cristiano De André, figlio di Fabrizio De André, racconterà alcuni aneddoti inediti sugli anni trascorsi al fianco del padre e regalerà al pubblico una toccante interpretazione de “La canzone di Marinella”, brano iconico scritto nel 1963.

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà l’anteprima esclusiva del video “portfolio” dedicato ai 29 cantanti in gara a Sanremo 2025. A presentarlo sarà il Direttore di Vanity Fair Europa, Simone Marchetti, che interverrà in collegamento per svelare dettagli inediti su questo progetto audiovisivo.

Il video offrirà uno sguardo speciale sui protagonisti della competizione, regalando un’anticipazione del grande spettacolo che illuminerà il palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Red Canzian e l’evento “Casanova Opera Pop” a Venezia

La musica continuerà a essere al centro della puntata con Red Canzian, che porterà il pubblico alla scoperta di un progetto artistico internazionale. Reduce da una tournée di successo in Cina, il celebre ex componente dei Pooh parlerà dell’imminente evento “Casanova Opera Pop”, in programma il 5 luglio a Venezia, in Piazza San Marco.

L’artista condividerà il racconto della sua esperienza musicale e offrirà anticipazioni su questa grande produzione, che promette di trasformare uno dei luoghi più suggestivi d’Italia in un teatro a cielo aperto.