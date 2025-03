Asia De Figlio eliminata nel primo Serale di Amici 24: prime parole

La prima puntata del Serale di Amici 24 si è conclusa con l’eliminazione di due talentuosi concorrenti: Asia De Figlio e Vybes. Asia è stata protagonista della prima eliminazione diretta, in apertura del Serale. Scopriamo quali sono state le sue prime parole a caldo, subito dopo la sua uscita.

Asia De Figlio, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, subito dopo la prima puntata del Serale di Amici 24 ha voluto condividere le sue prime impressioni sulla sua esperienza. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di WittyTV:

Come è andata? Bene dai, se si può dire bene. Posso dire che rispetto al pomeridiano stranamente avevo meno ansia. È stato molto più coinvolgente e avevo meno paure, meno ansie. Però me la sono goduta e di questo sono contenta, anche se non ho fatto vedere tanto. Però ho dato del mio meglio e di questo sono contenta. Era comunque uno scalino in più rispetto al pomeridiano, è stato proprio un’altra cosa, sì. Bello. Io sono sempre positiva, voglio continuare a evolvermi, a dare sempre il meglio e continuare a studiare perché non si finisce mai di studiare. Ovviamente mi rimarrà questa bella esperienza, anche se breve, ma bella.