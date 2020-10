Ascolti TV 25 ottobre: “disastro” d’Urso, ecco cosa non funziona di Live

Ascolti TV 25 ottobre 2020. Ieri sera la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, si è dovuta scontrare con un vero pezzo da novanta: L’Allieva 4 in onda su Rai1. Fin dalle prime battute, gli ospiti di Carmelita mi hanno fatto arrivare ad un passo dal cambio di canale, ed infatti, i risultati disastrosi sono la dimostrazione di un format che avrebbe bisogno di essere rivisto.

Ascolti TV 25 ottobre 2020: Live Non è la d’Urso e le altre prime serate

Rai1, L’allieva: 4.641.000 spettatori (share 18,60%) il primo episodio e 4.373.000 spettatori (share 22,38%)

Rai3, Che tempo che fa: 2.905.000 spettatori (share 11,47%)

Canale 5, Live – Non è la d’Urso: 1.854.000 spettatori (share 12,28%)

Rai2, NCIS Los Angeles: 1.245.000 spettatori (share 4,73%) e NCIS New Orleans: 944.000 spettatori (share 3,85%)

Italia 1, X-Men – L’inizio: 1.055.000 spettatori (share 4,72%)

La7, Non è l’Arena: 1.009.000 spettatori (share 6,52%)

Rete 4, The Town: 580.000 spettatori (share 2,82%)

Ascolti: cosa non funziona di Live?

Siccome Barbarella probabilmente non ci ama (e me ne dispiaccio), possiamo anche “osare” un po’ di più. Cosa non funziona di Live Non è la d’Urso? Gli ospiti “choc” hanno stancato. Carmelita, con tutta la simpatia di questo mondo ma chi se ne frega di Morgan? Nel senso, ha già dato, anche basta.

Stessa cosa per le dinamiche di Gina Lollobrigida che, con tutto il rispetto, ormai sono quelle da anni, basta così. I vip che hanno sperperato tutti i loro soldi fanno solamente arrabbiare la gente comune, idem quelli che si lamentano della pensione da “fame”. Queste cose, nel telespettatore, creano solo fastidio, senza creare la benché minima empatia.

Anche le sfere con gli stessi opinionisti, domenica dopo domenica. Ma siamo sicuri che il pubblico voglia vedere ogni santissima puntata: Alba Parietti, Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Roberto Alessi, Riccardo Signoretti, Mauro Coruzzi, Caterina Collovati e compagnia bella? L’unica cosa interessante di ieri è stato il talk show del Grande Fratello Vip, confinato dopo la mezzanotte con una perfetta estranea che parlava di una relazione con l’attuale compagno di Maria Teresa Ruta: ma dai Carmelita… ma è davvero solo questo che si può fare in televisione?

Barbara d’Urso va fiera di scrivere personalmente il programma e l’unica cosa che ne è venuta fuori è una mezza lite con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona “umiliandola” in diretta (certo, lei si presta al gioco, ovvio) ed evidenziando ancora una volta che questa è casa TUA ed è anche la TUA trasmissione.

Ok Carmelita, allora se non vuoi “condividere” dillo subito, noi di questa cosa “Non parlano più”.