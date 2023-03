Ascolti TV 18 marzo: chi ha vinto la gara dell’auditel tra il Serale di Amici 22 e Il Cantante Mascherato? Andiamo a vedere tutti i dati del prime time in riferimento a questo sabato sera.

Canale 5 “Amici – Il Serale”: 4.007.000 spettatori (27,9%).

Rai1 “Il Cantante Mascherato“: 2.281.000 spettatori (share 17,9%).

Rai3 “Sapiens – Un solo pianeta“: 878.000 spettatori (5,5%).

Rai2 “F.B.I.”: 828.000 spettatori (4,6%).

Italia 1 “Animali fantastici e dove trovarli”: 727.000 spettatori (4,5%).

Tv8 “F1 – Gran Premio d’Arabia Saudita“: 591.000 spettatori (3,3%).

Rete 4 “Potere assoluto“: 561.000 spettatori (3,5%).

La7 “Thelma & Louise“: 258.000 spettatori (1,6%).

Nove “C’era una volta il West”: 245.000 spettatori (1,7%).

non c’è partita, al debutto, tra Il cantante mascherato e Amici: #IlCantanteMascherato 2,3 milioni e 17,9%#Amici22 4 milioni e 27,9%

Me lo chiedo da anni: ma non era meglio rispolverare Ora o mai più?#AscoltiTv

— Francesco Canino (@fraversion) March 19, 2023