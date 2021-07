Ascolti TV – La Nazionale italiana di calcio ha vinto il campionato europeo, al termine di una partita sofferta contro l’Inghilterra. Ecco, a seguire, i dati auditel della prima serata di Rai1.

Ascolti TV 11 luglio 2021: l’Italia Campione d’Europa fa il boom

Rai1, Inghilterra-Italia: 18.172.000 spettatori (share 73,68%)

Canale 5, Vittoria e Abdul: 388.000 spettatori (share 1,56%)

Rai2, Amore, Cucina e Curry: 360.000 spettatori (share 1,44%)

Rete 4, La Mia Africa: 276.000 spettatori (share 1,15%)

Rai 3, I segreti di Osage County: 237.000 spettatori (share 0,95%)

Italia 1, La Fidanzata di Papà: 233.000 spettatori (share 0,93%)

La7, I Segreti della Corona: 218.000 spettatori (share 1,75%)

Andati in svantaggio dopo soltanto un minuto e mezzo di gioco, gli Azzurri hanno preso il controllo del gioco e sono riusciti a pareggiare i conti nella ripresa. Si è quindi andati ai supplementari e alla fine ai rigori dove due parate consecutive del nostro portiere Donnarumma ci hanno fatto vincere Euro 2020.

Un successo meritato per il CT Roberto Mancini, per il gruppo, per il torneo disputato e, soprattutto, per tutti noi italiani.

Auditel, come funziona

La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo: dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all’avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1º agosto 1997, con l’allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da luglio 2017.

Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando: in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il meter è composto da 3 unità: il monitor detection unit (MDU), che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell’apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato; l’handset (“telecomando”), attraverso il quale la famiglia-campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione; il meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.