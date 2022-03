Ascolti Isola dei Famosi – La seconda puntata andata in onda giovedì 24 marzo con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. Ecco i dati auditel della prima serata.

#Isola 15,4% di share con 2.300.000 telespettatori

Bello fare come in Spagna dove addirittura hanno 3 appuntamenti a settimana, ma in Italia questa cosa non funziona e gli #AscoltiTv parlano da soli.

Lunedì 3 milioni, giovedì 2. Stessa cosa che succedeva al #GFVIP

— Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) March 25, 2022