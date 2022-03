Ascolti Isola dei Famosi – La prima puntata andata in onda lunedì 21 marzo con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portato a casa un buon numero di spettatori. Ecco i dati auditel della prima serata.

Prima puntata: 3.236.000 telespettatori, 23,3% di share.

Io ve lo dico: secondo me questa #isola di vecchie glorie e di riciclati sarà la migliore di sempre perché sono tutti vecchi volponi, perché il pubblico li riconosce e perché, per una volta, gli opinionisti in studio sono sintonizzati sulla stessa frequenza.

— Mario Manca (@MarioManca) March 21, 2022