Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con la fiction “Makari”, andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco a seguire i dati auditel.

Quasi 5,3 milioni e il 24,4% per il finale di stagione di #Makari2, in netta crescita su lunedì scorso dove era calato per San Valentino. Stabile #GFVip con i suoi granitici 3,5 milioni e il 22,9%. #AscoltiTv

— BubinoBlog (@bubinoblog) February 22, 2022