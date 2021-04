Ascolti Avanti un altro: Paolo Bonolis vince e risolleva la rete dopo il flop di Live Non è la d’Urso

Ascolti TV, come è andato Avanti un altro pure di sera? Come volevasi dimostrare, butti dentro Paolo Bonolis nel prime time della domenica e Canale 5 si riprende e si porta a casa il risultato. Lo show acquista 7 punti rispetto a Live Non è la d’Urso.

Avanti un altro pure di sera vince il prime time della domenica in TV “asfaltando” Live Non è la d’Urso che si assestava al 10%. Quanto ha totalizzato lo show di Paolo Bonolis? Ecco a seguire tutti i dati auditel in dettaglio.

Canale 5, Avanti un altro! Pure di sera: 4.109.000 spettatori (share 17,59%)

Rai1, La compagnia del cigno 2: 4.050.000 spettatori (share 17,02%)

Rai3, Che tempo che fa: 3.021.000 spettatori (share 11,00%)

La7, Non è l’Arena: 1.591.000 spettatori (share 5,98%)

Rai2, 9-1-1: 1.281.000 spettatori (share 4,63%) e 9-1-1 Lone Star: 1.213.000 spettatori (share 4,56%)

Italia 1, X-Men – Giorni di un futuro passato: 1.112.000 spettatori (share 4,73%)

Rete 4, Flight: 728.000 spettatori (share 3,41%)