Ascolti serale Amici 2021 – Maria De Filippi ieri, domenica 15 maggio, è tornata in onda con la finale del talent show che ha regalato la vittoria a Luigi Strangis. Scopriamo a seguire, i dati auditel del prime time.

Niente botto per #Amici21 che arriva a 4,3 milioni con il 28,6% (chiusura una di notte). Disastro per il docufilm su Sanremo che non arriva nemmeno alla doppia cifra (7%) 🥶 #AscoltiTv

