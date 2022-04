Il famoso rapper ASAP Rocky è stato arrestato a Los Angeles. Secondo questo si legge sul sito Tmz il cantante, famoso anche per essere il compagno di Rihanna da cui aspetta un figlio, è arrivato da Barbados all’aeroporto LAX della metropoli su un jet privato e una volta al terminal è stato raggiunto da alcuni agenti che lo hanno portato via in manette.

Asap Rocky è stato arrestato: il compagno di Rihanna avrebbe sparato ad una persona

Sempre secondo il celebre sito di news le accuse riguarderebbero una sparatoria di cui ASAP Rocky sarebbe stato protagonista lo scorso novembre.

Ancora pochi i dettagli in merito alla spinosa vicenda che vedrebbe coinvolto il rapper. Alcune fonti hanno rivelato a Tmz che il 6 novembre del 2021 Rocky avrebbe sparato tre o quattro volte all’indirizzo di una persona che sarebbe stata ferita a una mano.

Attualmente non è chiaro dove questo sia accaduto né il motivo della sparatoria. Proprio alcuni giorni fa, il gossip aveva preso di mira Asap e Rihanna parlando di un ipotetico tradimento da parte del rapper.

Successivamente le acque si erano calmate ma, a distanza di giorni, un’altra tegola si è abbattuta sulla celebre coppia.