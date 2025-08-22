Ary, Valerio e Sarah, la nuova segnalazione: cos’è successo

Le nuove segnalazioni su Valerio, Ary e Sarah: chat e foto

Ary, Valerio e Sarah di Temptation Island, spunta la nuova segnalazione.

Temptation Island, tra Valerio e Ary potrebbe non essere finita: avvistati insieme dopo il presunto tradimento

Nelle ultime ore è emersa una nuova segnalazione che riaccende la speranza di un riavvicinamento tra Valerio e la single Ary, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati insieme in Sardegna. Questo incontro arriva dopo i rumor su un possibile tradimento di Valerio, mai confermato né smentito, creando nuovi dubbi sull’attuale stato della loro relazione.

Le chat

I ragazzi di Temptation avvistati

La voce rilanciata da Pugnaloni recita così: “Mi hanno segnalato i ragazzi di Temptation Island in Sardegna ma, in particolare, Valerio e Ary nello stesso posto. Gli ha perdonato il tradimento di quest’estate che lui le ha fatto in Puglia con quella ragazza di cui vi parlai?”.

Questa segnalazione si inserisce nel contesto dei numerosi colpi di scena che hanno caratterizzato il percorso dei due. Nei giorni precedenti, lo stesso Pugnaloni aveva parlato di un presunto tradimento: “Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano‑stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme.”

E poi, ad alimentare ulteriormente l’incertezza, era spuntata la notizia di un riavvicinamento tra Valerio e la sua ex, Sarah. Ad oggi, dunque, la situazione appare intricata ed è impossibile stabilire con certezza se Ary gli abbia perdonato davvero o meno.

Sarah beccata dalle fan: “Si è rattristita quando le hanno chiesto di Valerio”

La segnalazione su un possibile incontro in Sardegna tra Valerio e Ary suggerisce che i contorni della relazione tra i due siano ancora tutti da definire. Nonostante le chat, i rumor e gli avvistamenti, manca una conferma ufficiale o una smentita chiara da parte dei protagonisti. Se la frequentazione si fosse realmente riavviata, sarebbe un rendimento di scena significativo dopo mesi di tensione post‑programma.