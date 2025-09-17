Ary, Sarah e Valerio, incontro a 3: lui ha deciso di tornare con..

Il triangolo sentimentale tra Valerio, Sarah e Ary, nato sotto i riflettori di Temptation Island, ha preso una piega inaspettata durante la registrazione della puntata di Uomini & Donne andata in scena martedì 16 settembre. Un vero colpo di scena che ha ribaltato quanto visto pochi giorni fa nello spin-off E Poi… E Poi, condotto da Filippo Bisciglia.

I tre protagonisti si sono presentati insieme nello studio di Maria De Filippi, ma gli equilibri tra loro sono cambiati profondamente rispetto a quanto era stato raccontato nella puntata speciale andata in onda lunedì.

Temptation Island – E Poi…: single e confusi, ma lui ha fatto la sua scelta

Nella puntata dello spin-off, andata in onda su Canale 5, Valerio, Sarah e Ary erano apparsi separati, ognuno deciso a proseguire il proprio percorso da solo. Valerio aveva dichiarato di volersi concentrare su sé stesso, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per Sarah, ma senza intenzione di tornare con lei.

Sarah, dal canto suo, aveva confidato a Filippo Bisciglia di aver incontrato più volte Valerio dopo il programma e di aver vissuto con lui momenti molto intimi. Tuttavia, delusa dalla mancanza di chiarezza da parte sua, aveva deciso di chiudere definitivamente: aveva detto di voler “mettere il cuore in pausa”.

Ary, infine, era venuta a conoscenza del ritorno di fiamma tra Valerio e Sarah solo durante la registrazione del programma, rimanendoci visibilmente male.

A Uomini & Donne la situazione si capovolge: il colpo di scena

A circa due settimane di distanza da quell’incontro, i tre si sono ritrovati faccia a faccia nello studio di *Uomini & Donne*, dove è avvenuto l’annuncio inatteso: Valerio e Ary stanno insieme.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, c’è stato prima un confronto chiarificatore tra i tre. Dopo aver spiegato le proprie ragioni, Valerio ha comunicato la sua decisione di intraprendere una relazione con Ary.

Queste le parole pubblicate da Pugnaloni: “Si passa a parlare di Sarah, Valerio e Ary: quest’ultimi sono tornati insieme e sono entrati in studio per dare l’annuncio e raccontarsi. C’è stato prima un lungo confronto tra tutti e tre, Valerio dice che dopo averci pensato un po’ ha deciso di ‘scegliere’ Ary. Anche se fino a cinque giorni fa lui stava con Sarah… quest’ultima, comunque, ha preso la notizia dei due abbastanza bene.”

Una svolta che nessuno si aspettava, soprattutto considerando che solo pochi giorni prima Valerio sembrava ancora coinvolto emotivamente con Sarah. Resta da vedere se questa nuova coppia riuscirà a resistere lontano dai riflettori.