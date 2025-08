Tra Ary e Valerio di Temptation è già finita? Lei beccata “mano nella mano” con un altro (e c’era pure Sarah): segnalazione shock

Sembrava l’inizio di una nuova favola d’amore. Dopo la rottura con Sarah, conosciuta all’interno del villaggio dei fidanzati, Valerio aveva scelto di voltare pagina proprio con Ary, l’ex tentatrice che, con i suoi modi diretti e affascinanti, aveva saputo far breccia nel cuore del ragazzo durante l’esperienza a Temptation Island.

Un mese dopo la fine del programma, la loro frequentazione è diventata ufficiale (o quasi). Nelle ultime ore, infatti, proprio i social stanno raccontando una storia ben diversa…

Ary e Valerio: la coppia nata dopo Temptation Island è già in crisi?

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Ary è stata vista “ballare da sola” ai Giardini dell’Eden di Roma. Il dettaglio più curioso? Nella stessa location era presente anche Sarah, l’ex fidanzata di Valerio. Le due si sarebbero ignorate completamente, senza nessun tipo di contatto o interazione.

Coincidenze? Può darsi. Ma quando i protagonisti di un triangolo affettivo si ritrovano nello stesso luogo, lo scenario diventa inevitabilmente più piccante. E i fan non hanno tardato a porsi domande…

“Mano nella mano con un altro”: il gossip impazza sui social

A rincarare la dose ci ha pensato ancora una volta Pugnaloni, che su Instagram ha pubblicato una nuova segnalazione. Sempre Ary, sempre ai Giardini dell’Eden, ma stavolta non sola. “Erano mano nella mano”, ha scritto l’informatore anonimo, riferendosi a lei e a un ragazzo non identificato.

Chi è questo misterioso accompagnatore? È davvero solo un amico o qualcosa di più? Per ora, né Ary né Valerio hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma sui social il dubbio è già diventato certezza per molti: la love story post-Temptation Island potrebbe essere già al capolinea.

Valerio e Ary stanno ancora insieme oppure no?

Al momento non ci sono conferme né smentite da parte dei diretti interessati. La possibilità che Ary sia uscita semplicemente con un amico è assolutamente plausibile, e proprio per questo, come sempre, l’invito è a prendere le indiscrezioni con le pinze.

Il pubblico lo sa: ogni estate Temptation Island è una vera e propria fabbrica di sentimenti, litigi, lacrime e – ovviamente – nuovi amori. Ma non sempre le coppie che si formano dopo il falò durano quanto promettono davanti alle telecamere. Che sia solo una crisi passeggera o la fine definitiva, la frequentazione tra Ary e Valerio dimostra quanto il confine tra reality e realtà sia sempre più sottile… e sempre più osservato.