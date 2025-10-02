Ary e Valerio sono ancora una coppia? La risposta è ufficiale

È passato circa un mese dalla registrazione speciale di Uomini e Donne che ha coinvolto alcuni protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, tra cui Valerio Ciaffaroni, la sua ex Sarah Esposito e Ary, conosciuta proprio durante il reality.

Durante il confronto in studio, Sarah aveva colto tutti di sorpresa portando alla luce dettagli inediti, tra cui una lunga e intensa lettera scritta da Valerio pochi giorni prima. Secondo lei, le parole contenute in quella lettera dimostravano che Valerio non aveva mai davvero chiuso con il passato, mettendo così in dubbio l’autenticità del legame nato con Ary. Lui aveva provato a ridimensionare l’accaduto, parlando di un ultimo saluto scritto “a cuore aperto”, ma la sensazione lasciata in studio era tutt’altro che chiara.

Nonostante lo scossone, Arianna, visibilmente colpita ma ancora coinvolta, aveva deciso di dare una seconda possibilità a Valerio. A distanza di settimane, la domanda che molti fan si pongono è: sono ancora una coppia?

Ary e Valerio sono ancora una coppia, lo scatto social

La risposta sembra arrivare direttamente dai social: da ieri, 1° ottobre, tutti i protagonisti di Temptation Island sono tornati attivi su Instagram e TikTok, e gli indizi parlano chiaro. Valerio e Ary stanno ancora insieme. Nessun annuncio ufficiale, ma un post condiviso e like reciproci che lasciano poco spazio ai dubbi.

La lettera che ha fatto discutere

Durante lo speciale di Uomini e Donne, Sarah ha letto parte della lettera scritta da Valerio, parole che lei ha definito “toccanti e inaspettate”, e che hanno alimentato i sospetti sulla sincerità dell’attuale relazione con Ary. Nella lettera, Valerio scriveva frasi come:

“Ci sono cose che non si cancellano, nemmeno con il tempo. Una di queste sei decisamente tu. […] Nonostante tutto, nonostante le ferite, il mio cuore continua a battere il tuo nome”.

E ancora:

“Stare ora in questa casa è straziante, tutto sembra essere rimasto all’ultimo giorno che abbiamo vissuto insieme. […] Sarah non ti dimenticherò mai, sei e sarai una parte di me, incisa dentro al cuore, come sulla mia pelle”.

Parole intense, che anche se lette come addio, lasciano trasparire un forte coinvolgimento emotivo. Ary, dopo un primo momento di gelo, aveva deciso di rimanere al fianco di Valerio, anche se con una comprensibile cautela.

Per ora, i due sembrano aver superato la burrasca. Resta da capire se il loro legame sarà abbastanza forte da durare nel tempo… e magari affrontare insieme un’altra avventura televisiva.