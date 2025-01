Artur Dainese, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Artur Dainese entra nella Casa del Grande Fratello nel corso della nuova puntata che andrà in onda lunedì 27 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco tutte le informazioni.

Artur Dainese (Cherson, 1990) è un modello di origini ucraine e armene che da anni vive in Italia, a Milano, dove si è trasferito per inseguire il suo sogno. La passione per la moda lo accompagna fin da bambino. Nel 2023, è arrivato in finale a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.

Dal carattere deciso e diretto, l’abbiamo visto nel 2024 anche nella versione italiana del reality show.

Domani entrerà lui modello ucraino ha fatto l’isola l’hanno scorso dice di voler entrare per conquistare la PRESTES ma vieniiiiiiiiiii pure Javier lievt a ca fa spazio @helenaprestes pic.twitter.com/ED6Mf7qPN6 — Stefaniac (@stefx71) January 26, 2025

La vita privata

Sebbene sia abbastanza popolare in Italia e in Spagna, Artur è un ragazzo abbastanza riservato, motivo per cui non si conoscono dettagli relativi alla sua vita privata e dunque non sappiamo se al momento sia single o fidanzato.

Nel 2023, durante le riprese di Supervivientes, Artur Dainese ha un breve flirt con la modella spagnola Adara Molinero.

Il profilo Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è “arturdainese” ed è seguito da quasi 60mila persone. I suoi post si dividono tra scatti professionali, selfie e reel. Il modello è solito condividere foto che lo ritraggono in attimi di vita quotidiana ma anche nei suoi viaggi in giro per l’Europa e per il mondo.