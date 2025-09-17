Artem Tkachuk, codice rosso al pronto soccorso e forze dell’ordine

Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove nel pomeriggio è arrivato l’attore Artem Tkachuk, noto per il ruolo di *Pino ‘o pazzo* nella serie televisiva di successo Mare Fuori. Il 25enne si è presentato in codice rosso, in evidente stato di agitazione, tanto da rendere necessario l’intervento della sicurezza interna e poi dei carabinieri.

A dare notizia dell’accaduto è stato il gruppo Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha segnalato l’episodio con un post successivamente ripreso anche da Ansa.

L’intervento della sicurezza e dei militari

Secondo la ricostruzione pubblicata, l’attore avrebbe perso il controllo una volta giunto al pronto soccorso, costringendo la sicurezza a isolare l’area e ad allontanare momentaneamente medici e infermieri. La situazione è degenerata al punto da richiedere il pronto intervento dei carabinieri, allertati direttamente dal personale sanitario.

Stando alle informazioni fornite da AdnKronos, l’attore avrebbe spintonato membri dello staff medico e di vigilanza e causato danni a un macchinario. Dopo aver tentato di allontanarsi dalla struttura ospedaliera, Tkachuk è stato bloccato dalle forze dell’ordine, accompagnato in caserma e successivamente denunciato.

I reati contestati

Al termine dell’intervento, l’attore è stato sottoposto a controlli medici, mentre sul piano legale si è trovato a rispondere delle seguenti accuse: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul motivo che ha portato Tkachuk in ospedale o sul suo stato di salute. Non è chiaro se siano previste misure cautelari o un’eventuale convocazione in procura nelle prossime ore.