Artem Tkachuk, codice rosso al pronto soccorso e forze dell’ordine

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, finisce in codice rosso al pronto soccorso: denunciato dopo l’intervento dei carabinieri
Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove nel pomeriggio è arrivato l’attore Artem Tkachuk, noto per il ruolo di *Pino ‘o pazzo* nella serie televisiva di successo Mare Fuori. Il 25enne si è presentato in codice rosso, in evidente stato di agitazione, tanto da rendere necessario l’intervento della sicurezza interna e poi dei carabinieri.
A dare notizia dell’accaduto è stato il gruppo Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha segnalato l’episodio con un post successivamente ripreso anche da Ansa.
L’intervento della sicurezza e dei militari
Secondo la ricostruzione pubblicata, l’attore avrebbe perso il controllo una volta giunto al pronto soccorso, costringendo la sicurezza a isolare l’area e ad allontanare momentaneamente medici e infermieri. La situazione è degenerata al punto da richiedere il pronto intervento dei carabinieri, allertati direttamente dal personale sanitario.
Stando alle informazioni fornite da AdnKronos, l’attore avrebbe spintonato membri dello staff medico e di vigilanza e causato danni a un macchinario. Dopo aver tentato di allontanarsi dalla struttura ospedaliera, Tkachuk è stato bloccato dalle forze dell’ordine, accompagnato in caserma e successivamente denunciato.
I reati contestati
Al termine dell’intervento, l’attore è stato sottoposto a controlli medici, mentre sul piano legale si è trovato a rispondere delle seguenti accuse: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul motivo che ha portato Tkachuk in ospedale o sul suo stato di salute. Non è chiaro se siano previste misure cautelari o un’eventuale convocazione in procura nelle prossime ore.