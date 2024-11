L’ex gieffino Alessandro Basciano, noto per le sue partecipazioni televisive e la sua carriera come influencer, è stato arrestato in seguito a un’inchiesta scaturita dalla denuncia della sua ex compagna, Sophie Codegoni. Basciano arrestato: spuntano i messaggi agghiaccianti a Sophie La denuncia, sporta nel dicembre 2023, ha dato il via a un’indagine approfondita sulle presunte […]