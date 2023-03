La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fa acqua da tutte le parti. E così, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip tra di loro è scoppiata la nuova lite e probabile “rottura”.

“Si è arrangiata da sola”, Daniele svela un dettaglio intimo su Oriana

Oggi pomeriggio, Daniele Dal Moro parlando con Nikita e Antonella del suo rapporto con Oriana, ha svelato un retroscena molto intimo che ha fatto mormorare non poco il popolo dei social:

Ho litigato con lei, si è inc***ata. Poi va nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale papale, capisci? Mi sento come un giocattolo.

Qualcuno dica a Daniele Dal Moro che non c’è assolutamente nulla di male ad “arrangiarsi” da sola se hai voglia di entrare in contatto con il tuo corpo per puro piacere.

Ciò che fa male ed è tossico in tutta questa faccenda è il voler sminuire il suo rapporto con Oriana tirando in ballo un dettaglio tanto intimo (e confidandolo anche a persone di cui non è nemmeno amica).

Credo che Dal Moro abbia seriamente bisogno di tornarsene a casa… sua!

Ecco il VIDEO.