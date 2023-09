Arnold Cardaropoli è il nuovo concorrente NIP del Grande Fratello. Il ragazzo ha 22 anni e viene da Castellarano un paesino in provincia di Reggio Emilia. Da piccolo si è trasferito in Italia ed è stato in casa famiglia e poi è stato preso dai genitori adottivi che hanno voluto anche il fratello e pure un’altra bambina.

Chi è Arnold Cardaropoli, il nuovo concorrente NIP del Grande Fratello

I miei genitori sono i classici del Sud. Esagerati nel senso buono, a volte facciamo cose un po’ pazze. Lavoro in un’agenzia di comunicazione con Social Media Manager, prima lavoravo come barista ed ho fatto anche il becchino. Ho 22 anni ma non mi vergogno di dire che sono molto attaccato alla mia famiglia.

Arnold, insieme alla sua sua famiglia, è una star di TikTok dove ha un profilo seguitissimo con più di 7oomila follower.

Da quando ha concluso le superiori studia Economia e Marketing Internazionale Arnold lavora cercando di mantenere la sua passione, ovvero il calcio. Da sempre è un amante di teatro, comicità e interpretazione, passioni sempre presenti nei suoi contenuti social, dove alterna scene comiche di quotidianità a temi di interesse sociale.