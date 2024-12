Armadio gate, Helena e Zeudi lo “rispolverano”: la regia del GF le censura – VIDEO

Zeudi Di Palma e Helena Prestes stanno finalmente regalandoci i momenti più emozionanti di questa barbosa edizione del Grande Fratello. Dopo la coppia formata da Lorenzo e Shaila (protagonisti di una rivisitazione di The Lady), Giglio e Yulia (insapori come il brodo senza dado) e Tommaso e Mariavittoria (coppia visibilmente male assortita), le due ragazze ci stanno proponendo una conoscenza vera e fortemente empatica.

Armadio gate, Helena e Zeudi lo “rispolverano”: la regia censura

Carezze, sguardi, coccole sotto coperta e primi baci a stampo alla luce del sole. Ieri Helena e Zeudi hanno tirato fuori l’armadio gate di Cecilia e Ignazio. La modella brasiliana si è rifugiata lì per cambiarsi e l’ex Miss Italia l’ha protetta dalle telecamere.

E se per alcuni ci sarebbe stato un bacio sul collo, per altri è stato solo un momento di protezione dalle telecamere per un cambio d’abito.

Nel dubbio, la regia del Grande Fratello, invece di farci vedere questo approccio libero, naturale e bello come loro, ha pensato bene di censurarle.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.