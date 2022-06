Qual è la verità sui rumors relativi alla fine della relazione tra Arisa e Vito Coppola per “colpa” del terzo incomodo Lucrezia Lando? A rompere il silenzio e fare chiarezza è stato proprio il ballerino di Ballando con le Stelle, intervenuto durante una diretta Instagram. Oltre a parlare dei suoi impegni estivi, Vito ha anche risposto alle ultime indiscrezioni sul suo privato.

Da qualche tempo non ci sarebbe più traccia di Vito Coppola ed Arisa insieme. Una serie di indizi farebbero pensare alla fine della loro storia d’amore, mai di fatto ufficializzata ma che andava avanti dalla fine di Ballando con le Stelle, il talent vinto proprio dalla coppia. I due sono spariti anche dai social dove avrebbero smesso di seguirsi reciprocamente.

Di recente poi un nuovo rumors relativo ad una vicinanza tra il ballerino e una collega, Lucrezia Lando, aveva fatto ipotizzare alle presunte motivazioni dietro la fine della storia con Arisa. Quest’ultima sempre di recente avrebbe smesso di seguire sui social anche la ballerina: solo una coincidenza?

Durante la diretta Instagram, Vito Coppola ha cercato di fare chiarezza rispondendo a qualche pettegolezzo, a partire dal rapporto che c’è con la Lando:

Dovreste sapere che il rapporto fra due persone di amicizia può anche essere normale. Ne parlo con voi in modo tranquillo, cerco di spiegarvi perché non vorrei ci fosse una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di “Rosy”. Io e Lucrezia siamo solo amici, abbiamo un bel rapporto. Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo.