“Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”, ha confidato Arisa intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi in riferimento alla sua ultima relazione con Vito Coppola.

Come ben sapete la cantante ha da poco concluso la sua storia d’amore con il celebre ballerino conosciuto durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che le ha anche regalato la vittoria.

In attesa di vederla in televisione ad Amici di Maria De Filippi, Arisa commenta la sua relazione e lancia pure una frecciatina a Vito Coppola, di dieci anni più giovane:

Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”, ha svelato Arisa intervistata tra le pagine del Corriere della Sera.

Rosalba, nel frattempo, sta cercando di “aggiustare” il suo cuore e volersi di nuovo bene:

Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla “palletta” simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza. Non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate.

Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà. Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti.