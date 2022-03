Ormai domandarsi cosa c’è tra Arisa e Vito Coppola appare quasi superfluo. Sono le immagini a parlare da sole, come quelle relative all’ultimo risveglio di oggi, dopo una notte, a quanto pare trascorsa insieme in hotel (video in apertura).

Arisa e Vito Coppola: la verità sul loro rapporto

La coppia si è mostrata sui social in déshabillé mentre Arisa dava il buongiorno su Instagram ai suoi follower, mostrando Vito Coppola mezzo nud0. Il filmato si è fermato appena prima di quello che sembrava essere un bacio della cantante al ballerino.

Ma cosa c’è davvero tra i due? Sono una coppia a tutti gli effetti? Si può parlare di amore, parola usata ieri solo da Mara Venier durante la loro ospitata? A spiegarlo è stato Vito, rispondendo alla conduttrice di Rai1:

Lei è una di quelle persone che la incontri una volta nella vita e sai che non ne trovi più: è entrata e non ne esce più. Noi abbiamo un rapporto che anche noi lo stiamo vivendo, non riusciamo e non dobbiamo etichettarlo e definirlo.

Poco prima Arisa aveva detto:

E’ un periodo bello, facciamo tante cose divertenti. Io sono molto bambina e quando gioco e mi diverto sto bene. Insieme facciamo un sacco di cose belle e anche da sola, e spero vada avanti.