Arisa vince Ballando con le Stelle: classifica finale e premi

A vincere la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle è stata Arisa, in coppia con Vito Coppola. Una finale scoppiettante, quella andata in scena ieri sera e che, esattamente come emerso dai sondaggi in rete, alla fine ha visto trionfare proprio la celebre cantante.

Vincitori Ballando con le Stelle: da Arisa a tutti i premi

Arisa e Vito Coppola hanno conquistato la finale di Ballando con le Stelle 2021 lasciandosi alle spalle la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, arrivati secondi dopo essere rientrati in gara grazie al passato ripescaggio. Arisa ha vinto con una percentuale del 52%. Ecco il primo commento a caldo dell’incredula cantante:

È vero? Non me l’aspettavo né io, né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a Vito che mi ha trascinato fino a qui anche con metodi poco ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly.

Nel corso della serata non sono mancate diverse sfide che hanno contribuito a formare la classifica finale con l’aggiunta dei voti dei social. Alla manche finale hanno avuto accesso Arisa e Vito Coppola, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Morgan e Alessandra Tripoli, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono arrivati quinti a pari merito vincendo una medaglia.

Alla fine però, ecco la classifica finale:

Arisa e Vito Coppola; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Morgan e Alessandra Tripoli; Federico Lauri (Fashion Style) e Anastasia Kuzmina; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Infine, ecco gli altri premi che sono stati assegnati. Il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante a Valeria Fabrizi e Filippo Giordano. Tutto il gruppo di lavoro ha assegnato un premio a “un personaggio che ha espresso la sua partecipazione con il sorriso e con simpatia, creando un’atmosfera da spogliatoio”. Ad aggiudicarselo sono stati Fabio Galante e Giada Lini. Si chiamerà Premio Galante, perché è stato lui a ispirarlo. Selvaggia Lucarelli ha assegnato il Premio Aiello, per il maggior numero di spareggi ad Alvise Rigo e Tove Villfor. Carolyn Smith ha assegnato il premio della giuria per l’esibizione più intensa a Sabrina Salerno e Samuel Peron per la loro rumba.