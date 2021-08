Arisa via da Amici, la cantante interviene: il duro attacco a Dagospia

Arisa, a quanto pare, sarà fuori da Amici 21, il talent show di Maria De Filippi in partenza nella prima metà del prossimo settembre su Canale 5. A renderlo noto con una “flash”, Giuseppe Candela per Dagospia, che ha svelato anche altri dettagli legati al cast di prof della prossima edizione del programma.

Arisa via da Amici, la cantante replica duramente

Nell’annunciare l’importante novità, sul portale Dagospia in riferimento ad Arisa si legge “strampalata”, definizione che a quanto pare non è andata affatto giù alla cantante, la quale ha voluto prontamente replicare in modo molto duro:

Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi.

Sempre secondo Candela inoltre, mentre Arisa starebbe fuori dalla prossima edizione di Amici per via di “un lungo tira e molla” che avrebbe fatto “arenare una complicata trattativa”, Lorella Cuccarini vedrà prendere in mano il timone della categoria canto affiancata dalla new entry Raimondo Todaro, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle.