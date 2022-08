Arisa prende in prestito ancora una volta il suo corpo, mostrandolo sui social senza veli per esprimere un concetto importante, quello secondo cui non si sente di appartenere ad alcun genere specifico. Si sente donna ma anche uomo. E soprattutto non si sente mai sbagliata, come è giusto che sia.

Arisa senza veli si dichiara gender fluid

Una celebrazione del gender fluid, quella di Arisa su Instagram, dove si è mostrata senza veli scrivendo nella descrizione dello scatto: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”.

Da tempo ormai Rosalba Pippa, ha sfoggiato la sua libertà e ribellione facendo spazio e celebrando il rispetto, l’inclusività e l’uguaglianza. Una nuova Arisa, bellissima, senza vergogna né paure, lontana da etichette e stereotipi, come ha dimostrato in diverse occasioni.

Quando parla di amore, la cantante lucana intende porre l’accento sul tema dell’uguaglianza e dell’amore universale. Non a caso l’artista ha taggato la pagina ufficiale della comunità LGBTQ+ che sostiene fortemente, tanto da aver aperto quest’anno il Pride di Padova.

In passato Arisa aveva svelato il suo desiderio di rinascere, in una seconda vita, come ermafrodita. Nel 2020 aveva trattato il tema della bisessualità spiegando di subire talvolta il fascino femminile e di voler provare un’esperienza con una donna sul piano sessuale.