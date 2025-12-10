“Arisa, sei fuori da Sanremo”, lo scherzo e la reazione (VIDEO)

Arisa, il ritiro da Sanremo… ma è solo uno scherzo de Le Iene: ecco cosa è accaduto Arisa, tra i 30 artisti selezionati per Sanremo 2026 e nominati ufficialmente da Carlo Conti al Tg1, è stata vittima di un imprevisto scherzo orchestrato da Le Iene. La cantante, che desiderava da tempo tornare sul palco dell’Ariston […]

Arisa, il ritiro da Sanremo… ma è solo uno scherzo de Le Iene: ecco cosa è accaduto

Arisa, tra i 30 artisti selezionati per Sanremo 2026 e nominati ufficialmente da Carlo Conti al Tg1, è stata vittima di un imprevisto scherzo orchestrato da Le Iene. La cantante, che desiderava da tempo tornare sul palco dell’Ariston – al punto da aver provato a mandare una canzone già ai tempi della direzione artistica di Amadeus – è caduta completamente nella trappola, mostrando però una grande lealtà nei confronti del conduttore toscano.

Lo scherzo messo in scena da Le Iene

Nel servizio intitolato “Amici o Nemici di Carlo Conti”, Sebastian Gazzarrini e David Pratelli, imitatore ufficiale di Conti, hanno realizzato alcune telefonate agli artisti rimasti fuori dal Festival. Tra le chiamate è finita anche quella ad Arisa, benché lei fosse già inclusa nel cast dei Big.

Il finto Carlo Conti le ha posto una domanda diretta: “Tu sei o non sei mia amica?”. La risposta della cantante è arrivata immediata: “Tua amica, certamente”.

Pochi secondi dopo, è arrivata la richiesta inaspettata: “Se sei mia amica ti chiedo, per cortesia, tu puoi fare un passo indietro, la Rai vuole per forza Annalisa. Guarda, non mi chiedere altro perché non so cosa dirti”. Arisa, spiazzata ma fedele, gli ha risposto senza esitazioni: “Guarda, non so che dirti, se per te è un problema non ti preoccupare, per me l’amicizia viene prima”.

A quel punto l’imitatore ha insistito proponendo un improbabile duetto: “Nel caso faresti coppia con lei? Su una tarantella lucana?”. Ed è stata proprio questa richiesta assurda a far cadere la maschera, rivelando la messinscena. Accortasi dello scherzo, Arisa è esplosa tra stupore e risate: “Ma siete scemi? Voi volete far morire le persone”.

Arisa cade nello scherzo delle Iene e accetta di ritirarsi da Sanremo per far posto ad Annalisa su richiesta di Carlo Conti#LeIene #Sanremo2026 pic.twitter.com/qXyTujiq1a — Arisa out of context (@arisaooc) December 9, 2025

Il ritorno all’Ariston e il sogno Eurovision

La cantante, che ha abboccato completamente al tranello, non ha mai nascosto quanto desiderasse tornare al Festival. La sua storia a Sanremo è ricca di successi: nel 2009 ha trionfato nelle Nuove Proposte con *Sincerità*, mentre nel 2014 ha vinto tra i Big con Controvento.

In passato, ospite a Verissimo, aveva confessato la propria delusione per le esclusioni durante le edizioni di Amadeus: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest”.

Anche durante una puntata di Amici aveva rivelato le sue fragilità: “Mi sento a volte sopravvalutata, proprio uno straccio, non scherzo. Non mi sento all’altezza ma ci sta, perché uno può anche avere fortuna e poi basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”.

Ora, finalmente, l’attesa è finita: Arisa tornerà sul palco dell’Ariston, pronta ancora una volta a lasciare il segno.