Momento d’oro per Arisa. La carriera procede a gonfie vele con la pubblicazione, proprio oggi, del nuovo singolo “Psycho”. Bene (al momento) anche l’amore con Andrea Di Carlo dopo i tormentati tira e molla degli ultimi tempi.

Proprio in queste ore, intervistata da IlGiornale, la prof di Amici di Maria De Filippi ha fatto chiarezza in merito alla proposta di lavoro rifiutata (si tratterebbe di Pechino Express sbarcato su Sky):

Tutte le notizie che si leggono su questo non sono state da me autorizzate

Arisa coglie l’occasione anche per parlare del nuovo singolo “Psycho” che parla d’amore:

È un brano dance che spero possa far ballare le persone… parla di chi vuole prendersi la vita come viene, di chi segue il proprio istinto dopo l’ennesima delusione amorosa. Parla di chi non vuole più investire del tempo e delle energie in qualcosa che finisce sempre nella stessa maniera.

L’amore a volte ti delude. È arrivato il momento di dire: io sono così…. se vuoi stare con me, mi accetti per quello che sono con le mie stramberie. Altrimenti non è il caso di continuare. Secondo te sarò Psyco, secondo me sono più normale di te.