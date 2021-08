Arisa come ben sapete è fuori da Amici 21 e, proprio per questo motivo, Milly Carlucci avrebbe iniziato a “corteggiarla” per farla partecipare alla nuova stagione di Ballando con le stelle in partenza.

Arisa fuori da Amici 21: Milly Carlucci le fa la corte per Ballando

Secondo il buon Giuseppe Candela, Arisa sarebbe stata corteggiata da Milly Carlucci ma, anche in questo caso, la trattativa sarebbe finita con un niente di fatto:

News, la Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato.

Proprio Giuseppe Candela era stato recentemente preso di mira da Arisa dopo aver scritto un focus dove la definiva: “strampalata”: