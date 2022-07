Arisa e Emanuel Lo sono i nuovi professori di Amici 22. Il talent show più amato della televisione italiana tornerà in autunno su Canale 5 con alcune interessantissime novità annunciate dai colleghi di TVBlog che hanno reso noto il cast ufficiale della prossima edizione.

Anche per quanto riguarda gli insegnanti di danza, ci sono importanti novità. Stando ad una notizia pubblicata da DavideMaggio.it, Veronica Peparini lascerà il talent show di Maria De Filippi dopo 9 edizioni. Sorella maggiore di Giuliano Peparini, direttore artistico di 6 edizioni del serale di Amici, la coreografa e ballerina romana ha iniziato il proprio percorso come insegnante di Amici nel 2013.

Come anticipato da TvBlog, Arisa tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di canto, dopo averlo già fatto nella ventesima edizione, al fianco dell’inamovibile Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini. Rosalba Pippa prenderà il posto di Anna Pettinelli, insegnante di canto dalla diciannovesima alla ventunesima edizione.

Il posto della Peparini verrà preso da Emanuel Lo:

Insegnante di danza hip hop ma anche ballerino, coreografo, regista e cantautore, noto anche per essere il compagno della cantante Giorgia dal 2004. La coppia ha un figlio, nato nel 2010.

Il pubblico del talent show di Canale 5 conosce perfettamente Emanuel Lo che ha già fatto parte del corpo docente di Amici durante la sedicesima edizione. In più occasioni è ricomparso nello studio in qualità di giudice esterno in sfide di ballo.