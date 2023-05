Arisa è finita (inevitabilmente) al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni recenti su Giorgia Meloni nel corso della sua intervista a La Confessione di Peter Gomez. Oggi, ospite della puntata di Domenica In, non si è limitata solo a cantare, ma Arisa ha voluto fare chiarezza sulle sue stesse parole.

Arisa a Domenica In fa chiarezza dopo le parole su Giorgia Meloni

Per farlo, Arisa ha chiamato in suo soccorso Mara Venier, padrona di casa di Domenica In: “Permettimi Mara… C’è stata una sorta di misunderstanding per via di una intervista che ho rilasciato a Peter Gomez”, ha esordito. La conduttrice ha quindi voluto sapere cosa fosse successo. La cantante ha spiegato di non essersi aspettata “quel tipo di domande”.

Il riferimento è a quanto andato in onda nella puntata del 26 maggio scorso sul Nove, durante La Confessione. La posizione di Arisa su Giorgia Meloni non poteva certamente passare inosservata, ma a Domenica In ha voluto fare chiarezza dopo le pesanti critiche che ha ricevuto (ed alle quali ha tentato di replicare in maniera ancora una volta maldestra):

Io sono una paciera, cerco sempre di trovare un equilibrio anche quando l’equilibrio sembra non esserci… Sono sempre stata dalla parte di tutte le minoranze, per esempio da quella delle donne… Posso anche essere contenta se una donna come me ricopre la più alta carica dello Stato. Ho detto che la Meloni mi piace, poi che ci siano difficoltà sull’accettazione e sul riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+ è vero: vorrei che fosse chiaro che io non sono una voltabandiera, sono quindici anni che sono dalla parte di questa comunità e continuerò a starci fino alla fine della mia vita. Non voglio risultare come una traditrice, chiedo alla signora Meloni di non agevolarmi in nulla.

Mara Venier le ha fatto eco ed ha replicato:

Ti voglio bene, ti ho incontrata ieri ed eri molto provata e avvilita per tutto questo… Lei non se lo merita, siamo amiche da tanti anni, so quanto ha fatto e so che quando gli è arrivato un assegno, un compenso per le sue esibizioni al Pride lei ha rimandato al mittente.

Proprio per le sue passate posizioni a favore della comunità LGBTQ+ (nel 2021 è stata madrina del Pride di Napoli), le dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione sul Nove sono apparse fuori luogo e disturbanti.