Arisa, durante una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera, ha risposto alla domanda che le fanno in moltissimi negli ultimi tempi: “Come mai è dimagrita così tanto?”.

Rosalba, nel frattempo, sta cercando di “aggiustare” il suo cuore e volersi di nuovo bene:

Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla “palletta” simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza. Non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate.

E per quanto riguarda l’ultimo post su Instagram, dove si definisce sia donna che uomo, Arisa ggiunge:

Non è che volessi mandare un messaggio specifico. È che non sono una signorina canonica. A volte mi sento più uomo che donna: non corrispondo fedelmente all’idea che ha la società della donna. Sono sempre più indipendente dal punto di vista professionale, mi sento in dovere di prendere decisioni, a volte mi sembra di essere molto più forte degli uomini che ho intorno. Se non trovo nessuno che abbia le palle per amarmi va bene così: non posso cambiare per gli altri.